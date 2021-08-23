شاهد: غضب شعبي جراء تهجير السلطات السعودية لابناء قبيلة الحويطات

العالم - السعودية

غضب شعبي في محافظة تبوك شمال غرب السعودية تنديدا بقيام السلطات بتهجير ابناء قبيلة الحويطات، وتدمير منازلهم تمهيدا لاستكمال بناء مشروع نيوم الذي يشرف عليه ولي العهد محمد بن سلمان.

الأكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي رفض في تغريدة له تهجير قبيلة الحويطات معتبرا اعمال السلطات تشبه قيام الاحتلال الصهوني بهدم المنازل وسرقة الاراضي وسجن من يرفض ذلك او قتله، وقال في تغريدة اخرى ان ترحيل وارهاب النظام لابناء القبيلة وقتل بعضهم وسجن اخرين جراء تمسكهم باراضيهم وبيوتهم هو انتهاك لحقوق الانسان.

الناشطة السعودية حصة بن محمد الماضي التي تقيم في السويد شنت هجوما عنيفا على النظام واتهمت السلطات التي وصفتها بالقمعية باغتصاب الاراضي وهدم البيوت وتهجير اصحابها قسرا كما يفعل الاحتلال الاسرائيلي مشيرة الى من يرفض ذلك يقتله النظام او يعتقله كما حدث للشهيد عبد الرحيم الحويطي الذي قتله رجال الامن لانه رفض ترك منزله.

الانتهاكات المتفاقمة للسلطات السعودية بحق اهالي الحويطات دفعت بمنظمات حقوقية دولية الى مطالبة الشركات العاملة في مشروع نيوم بالتوقف عن بناء المشروع على حساب اراضي قبيلة الحويطات.

المنظمات ومن بينها سند الحقوقية اعربت عن مخاوفها من الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها السلطات السعودية لتهجير أبناء قبيلة الحويطات، معتبرة الاستمرار بدعم مشروع "نيوم" السياحي التجاري انتهاكا لحقوق الشعب السعودي، ودعت المنظمات المجتمع الدولي الى وقف الجريمة الانسانية التي ترتكب بحق الالاف المواطنين.