وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان يزوران الإمارات لبحث الوضع في أفغانستان

العالم - الامارات

ومن المقرر أن يقابل الوزيران الفرنسيان دبلوماسيين وجنود وعناصر شرطة من الإمارات للمساهمة في عمليات الإجلاء من كابول، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وكتب لودريان على حسابه الرسمي في "تويتر": "سأتوجه اليوم إلى أبو ظبي مع وزيرة الدفاع، فلورنس بارلي، لشكر شركائنا الإماراتيين على دعمهم، والوقوف على عمليات الإجلاء الجارية من أفغانستان".

ومن المقرر أن يتم استقبال الوزيرين من قبل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

يذكر أن فرنسا عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت في العاصمة الأفغانية، كابول، وبعد سيطرة جماعة "طالبان" ومنذ 15 أغسطس/ آب الجاري، نجحت في إجلاء قرابة 100 فرنسي، وأكثر من 40 مواطنا من بلدان شريكة، وكذلك أكثر من ألف أفغاني يحتاجون الحماية.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، فوضى عارمة بعد سيطرة "طالبان"، وسارعت الدول إلى إجلاء رعاياها في أسرع وقت ممكن وتوفير الحماية لهم، إذ امتلأ المطار بمئات المواطنين حاولوا الفرار من البلاد حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.