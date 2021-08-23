الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

 اكتشاف جسم مضاد يحمي من جميع سلالات كورونا المعروفة

 اكتشاف جسم مضاد يحمي من جميع سلالات كورونا المعروفة
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن علماء بكلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس تحديد جسم مضاد يمكنه تحييد جميع طفرات فيروس كورونا المعروفة.

وقال هولاء العلماء في دراسة نشرت على الموقع الرسمي للجامعة، إنهم درسوا 43 عينة وقاموا بتحليل كيفية منع العدوى بالمتغير الأصلي لـSARS-CoV-2، ثم تم اختبار تسعة من أقوى الأجسام المضادة، واختير أكثرها فعالية.

واتضح أن الجسم المضاد SARS2-38 يمكنه محاربة السلالات الشائعة لفيروس كورونا: "ألفا"، و"بيتا"، و"غاما"، و"دلتا"، و"كابا"، و"أيوتا"، فضلا عن الطفرات النادرة.

وخلص الباحثون إلى أنه نظرا لوجود خطر حدوث طفرات جديدة في المستقبل، فإن هناك حاجة إلى أجسام مضادة فعالة يمكن أن تدعم مناعة الجسم بشكل مستقل وبالاقتران مع العلاج.

روابط ذات صلة

الصين تعلن تحقيق انتصار على كورونا في جولة جديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نيوزيلندا.. تمديد الإغلاق وتفشي دلتا "لم يصل إلى ذروته" بعد

ناشطون يعلقون ساخطين على فرار جنود النخبة البريطانية من طالبان

الهندي: السلطة الفلسطينية شريكة للاحتلال في تكميم الأفواه 

 اكتشاف جسم مضاد يحمي من جميع سلالات كورونا المعروفة

الكشف عن أسباب إغلاق معبر رفح وموعد إعادة فتحه

قبلان یناشد عون وميقاتي بتشكيل الحكومة سريعا لمنع الكارثة المدوية