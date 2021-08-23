سلطنة عمان تعلن شروطها للسماح لرعايا الدول المحظورة بدخول أراضيها

العالم - سلطنة عمان

وأصدرت هيئة الطيران المدني في عمان تعميما لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في السلطنة، بإنهاء العمل بتلك القائمة اعتبارا من الأول من شهر سبتمر/ أيلول المقبل.

وتابعت الهيئة، في بيان رسمي لها، أنه يسمح بدخول سلطنة عمان كافة المواطنين والمقيمين وحاملي تأشيرات دخول السلطنة، وجميع من لا يتطلب دخوله تأشيرة، ومن يمكنه استخراجها عند الوصول وفقا للنظام المعمول به سابقا.

واشترطت الهيئة العمانية أنه يتعين على جميع القادمين إلى السلطنة إبراز شهادة طبية تفيد أنهم تلقوا جرعتين من لقاح "كوفيد-19" المعتمد في السلطنة، أو أنهم تلقوا جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا الذي أقرته السلطات المحلية.

وتابعت بأنه قبل الوصول إلى السلطنة، لابد أن يكون مضى 14 يوما قبل تلقي آخر جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

وأكدت هيئة الطيران المدني العماني أنها تعفي الذين يبلغون من العمر 18 عامًا فأقل من شرط التطعيم وضرورة الخضوع لاختبار "PCR"، كما أنها تعفي الذي يأتون بشهادة "PCR" بنتيجة سلبية من الخضوع للحجر الصحي حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.