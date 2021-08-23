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الداخلية الليبية تعلق على مزاعم تسلل إرهابيين من ليبيا إلى تونس

الداخلية الليبية تعلق على مزاعم تسلل إرهابيين من ليبيا إلى تونس
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

نفت ليبيا تسلل إرهابيين إلى تونس، مؤكدة أن قاعدة الوطية تخضع لسيطرة وزارة الدفاع ولا يمكن أن تكون منطلقا لتنفيذ أي أعمال إرهابية من شأنها زعزعة أمن واستقرار ليبيا أو دول الجوار.

العالم-ليبيا

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "ننفي نفيا قاطعا مزاعم تسلل إرهابيين من قاعدة الوطية إلى تونس"، مبينة أن "القاعدة تخضع لسيطرة وزارة الدفاع الليبية، ولا يمكن أن تكون منطلقا لتنفيذ أي أعمال إرهابية تخريبية من شأنها زعزعة أمن واستقرار ليبيا أو دول الجوار".

وأكدت الداخلية في رسالة موجهة إلى الانتربول فرع تونس للرد على مزاعم أوردها انتربول تونس تتحدث عن تسلل إرهابيين من قاعدة الوطية الجوية نحو تونس قبل أيام، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية في ليبيا تتابع بشكل دقيق المنطقة وترصد أي تحركات مشبوهة".

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