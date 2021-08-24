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الغنوشي يعفي جميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة

الغنوشي يعفي جميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أفادت حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الحركة راشد الغنوشي أعفى جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وقرر إعادة تشكيله.

العالم - تونس

وجاء في بيان للحركة أنه "تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي، فقد قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة".

وأضاف البيان أن "رئيس الحركة يتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد فيما كلفوا به ويدعوهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد".

كما أكد الغنوشي على "مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة الأخ محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه".

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الغنوشي يعفي جميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة

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