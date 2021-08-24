عبير موسى تقول ان شقيق الرئيس التونسي ينتمي لاتحاد القرضاوي

العالم - تونس

وفي فيديو بثته على صفحتها على "فيسبوك"، كشفت موسي عن "انتماء شقيق رئيس الجمهورية لرابطة تونس للثقافة والتعدد، التي يرأسها أحد منظري اليسار الإسلامي أو من يسمون أنفسهم (الإسلاميون التقدميون) وتنشط بالشراكة مع (جمعية صاحب الطابع للثقافة الإسلامية)، التي تضم داعية موالية لاتحاد القرضاوي" حسب قولها.

واضافت "نحن لا نقبل باستغلال الأزمة السياسية التي أدت إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية لتمرير برنامج توافق من نوع جديد يكون فيه الخوانجية (في إشارة لحركة النهضة) طرفا بعد تغيير قشرتهم الخارجية".

وأكدت أن "مخطط استهداف الحزب الدستوري الحر أصبح معلوما لأنه يمثل العائق الأساسي أمام تشكيل المشهد الجديد".