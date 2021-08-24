"تناول العسل"..احذروا المخاطر من هذا التحدّي على "تيك توك"!

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وفي هذا السياق، تؤكد اختصاصية التغذية "مايا شقرا" أن الطريقة التي يستهلك بها المشاركون في التحدي العسل لها آثار سلبية عليهم.

في التحدي المذكور، يتناول الشخص العسل بعد وضعه في قنينة في الثلاجة لساعات، وثمة من يضيف إليه شراب الذرة المركز، أو يمزج الشراب المركز مع كميات كبيرة من السكر.

تسبب هذا التحدي بأعراض عدة لدى كثيرين شاركوا فيه، منها الإصابة بالإسهال وآلام المعدة.

وحذّر اختصاصيو التغذية من تداعياته على المدى البعيد، لأن الكمية التي يتناولها الشخص الذي يقوم بالتحدي دفعة واحدة تعتبر كبيرة.

يُعرف عن العسل فوائده الصحية الممتازة، لكن شقرا تدعو إلى تناوله باعتدال، إذ يجب عدم تخطي معدل ملعقة واحدة صباحاً، علماً أنه يحتوي على الفركتوز ويتناوله كثيرون من مرضى السكري كمصدر صحي للسكر.

كما يتميز بغناه بمضادات الأكسدة، ما يزيد من أهميته، ويُشجع على تناوله لفوائده الصحية هذه. وهو يوصف أحياناً للأطفال الذين يعانون سعالاً، كونه يساعد على التخفيف منه في حال تناوله بمعدل ملعقة واحدة في اليوم، ما يفسر أنه ثمة أدوية عدة للسعال والحنجرة تحتوي عليه في تركيبتها.

وعلى الرغم من فوائده هذه، فمن الضروري تناوله باعتدال، فهو من مصادر السكر كأي مصدر آخر، ويحتوي على الوحدات الحرارية العالية، ويمكن أن يسبب زيادة في الوزن، إضافة إلى الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المبالغة بشكل يلغي الفائدة منه.

وبالتالي، بالنسبة إلى من يقومون بهذا التحدي، تشير شقرا إلى أن تناول العسل بمختلف الأشكال، سواء وحده أو في حال أضيفت إليه الملونات أو شراب الذرة المركز، يعتبر مضراً ولا بد من الحذر منه. فمن جهة هو يسبب زيادة في الوزن حكماً، بسبب تناول كمية كبيرة منه دفعة واحدة، وتحديداً هنا لغناه بالسكر والوحدات الحرارية، ومن جهة أخرى يمكن أن يسبب أعراضاً مباشرة على رأسها الإسهال وآلام المعدة والنفخة والغازات، لأن الجسم لا يهضم السكر جيداً لدى تناوله بكمية كبيرة، كما يحصل في هذه الحالة. وتضيف شقرا أن تناول نصف القنينة أو أكثر، كما يحصل في التحدي، يمكن ان يسبب تقلصات عضلية في المعدة.

ولا تقتصر تداعيات هذا التحدي على ذلك، فله أضرار أيضاً على الأسنان، نظراً لكمية السكر الكبيرة الموجودة في العسل الذي يتناوله مستخدم "تيك توك". هذا إضافة إلى أن العسل المثلج هنا يكون قاسياً، ويمكن أن يسبب تكسّر الاسنان أثناء تناوله.

وتضيف شقرا: "يمكن تفهّم رغبة المراهقين اليوم في تجربة تلك الصيحات على (تيك توك). لكن لا بد من التمتع بالوعي في هذه الحالة. وفي حال الرغبة بتجربة هذا التحدي، يجب عدم تناول كبيرة من العسل، بل قطعة صغيرة منه للشعور بالانتعاش الذي يحكى عنه وللاستمتاع به. كما أنهم بهذه الطريقة يحصلون على كمية محدودة من السكر موازية لتلك التي يمكن الحصول عليها بتناول حبة من السكاكر. لا بد من التحذير من خطورة تناول قنينة كاملة من العسل، كما يفعل كثيرون حالياً، نظراً لما يمكن أن ينتج عنه من مشاكل في المعدة على المدى القريب والبعيد".