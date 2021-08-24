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نفي اختطاف طائرة اوكرانية في كابل وتوجهها الى ايران

نفي اختطاف طائرة اوكرانية في كابل وتوجهها الى ايران
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

نفى المتحدث بأسم منظمة الطيران المدني الإيراني صحة الأنباء التي تحدثت عن اختطاف طائرة أوكرانية من قبل مجهولين في مطار كابل بأفغانستان والتوجه بها إلى إيران.

العالم - ايران

وقال محمد حسن ذيبخش في تصريح اليوم الثلاثاء: إن الطائرة الأوكرانية زودت بالوقود في مطار مشهد وواصلت طريقها إلى كييف، موضحا أن الطائرة أقلعت من مطار مشهد مساء أمس بعد أن تم تزويدها بالوقود ووصلت إلى أوكرانيا.

وتابع المتحدث باسم منظمة الطيران المدني: ان هذه الطائرة هبطت في مطار كييف الليلة الماضية في الساعة 21:50 بتوقيت طهران (+4.5 تغ).

وأكد ذيبخش ان منظمة الطيران المدني الايراني تنفي قضية اختطاف الطائرة.

واشار الى ان وثائق هبوط هذه الطائرة متوفرة في مطار كييف وستنشرها منظمة الطيران المدني الايراني لاحقا.

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