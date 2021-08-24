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لبنان:خروقات جوية وبحرية للعدو الصهيوني

لبنان:خروقات جوية وبحرية للعدو الصهيوني
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

اقدم كيان الاحتلال الاسرائيلي خلال الساعات الأخيرة بخروقات جوية و بحرية لسماء و مياة لبنان.

العالم_لبنان

واصدر الجيش اللبناني اليوم الثلثاء بيانا جاء فيه:أنه بتاريخ 23/ 8/ 2021 إعتباراً من الساعة 10.35 ولغاية الساعة 12.30 تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرتي إستطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخلّلهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق بيروت وضواحيها، ​بعبدا​، ​عاليه​، و​الجنوب. تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

كما أفادت أنه بتاريخ 23/ 8/ 2021 الساعة 6.44، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة​، لمدة ثلاث دقائق ولمسافة حوالى 166 متراً. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

و اجرت قوات الاحتلال اليوم مناورة داخل مزارع شبعا المحتلة تردد صداها حتى القرى المحاذية.

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