لبنان:خروقات جوية وبحرية للعدو الصهيوني

العالم_لبنان

واصدر الجيش اللبناني اليوم الثلثاء بيانا جاء فيه:أنه بتاريخ 23/ 8/ 2021 إعتباراً من الساعة 10.35 ولغاية الساعة 12.30 تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرتي إستطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخلّلهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​، ​عاليه​، و​الجنوب​. تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان.

كما أفادت أنه بتاريخ 23/ 8/ 2021 الساعة 6.44، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمدة ثلاث دقائق ولمسافة حوالى 166 متراً. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

و اجرت قوات الاحتلال اليوم مناورة داخل مزارع شبعا المحتلة تردد صداها حتى القرى المحاذية.