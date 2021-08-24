لبنان:خروقات جوية وبحرية للعدو الصهيوني

العالم_لبنان
واصدر الجيش اللبناني اليوم الثلثاء بيانا جاء فيه:أنه بتاريخ 23/ 8/ 2021 إعتباراً من الساعة 10.35 ولغاية الساعة 12.30 تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرتي إستطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخلّلهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه، والجنوب. تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
كما أفادت أنه بتاريخ 23/ 8/ 2021 الساعة 6.44، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة ثلاث دقائق ولمسافة حوالى 166 متراً. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
و اجرت قوات الاحتلال اليوم مناورة داخل مزارع شبعا المحتلة تردد صداها حتى القرى المحاذية.