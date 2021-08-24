شاهد.. السياسة الاميركية في لبنان؛ الی أين..

العالم - خاص بالعالم

وقال سمير الحسن في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"سياسة الولايات المتحدة في لبنان كانت ترتكز علی ادخال لبنان في الفوضی وافقاده كل مقوماته لانه يشكل قاعدة ارتكاز لمقاومات المنطقة".

وأضاف الحسن ان الولايات المتحدة اعتمدت سياسة العقوبات بعدما فشلت في العمليات العسكرية وكان الهدف من تنفيذ هذه السياسة في لبنان، تطويق المقاومة وادخال البلد في أزمة وتفكيك كل مؤسساته وتقليب بيئة المقاومة ضدها وتمثلت كل هذه المحاولات في تحريك الشارع ضد المقاومة.

وأكد ان المحاولات الاميركية في لبنان بلغت ذروتها ولكنها فشلت في تحريك الشارع وفشلت في تطويق لبنان علی كل المستويات وفشلت في كسر ارادة المقاومة.