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شاهد.. فشل الخطة الاميركية لتبديل لبنان الی منطقة توحش

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب والمحلل السياسي د.طالب ابراهیم ان الولايات المتحدة كانت تخطط للارهاب الاقتصادي علی لبنان منذ ان فرضت قانون قيصر ضد سوريا.

العالم - خاص بالعالم

وأوضح د. طالب ابراهيم في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الولايات المتحدة تحاول ان تحول لبنان الی منطقة توحش علی مستويات عدة، فعلی المستوی السياسي تحاول ان تفرض فراغ في السلطة علی لبنان والذي تبلور بمطالبة استقالة الرئيس ميشل عون وعلی المستوی الاقتصادي تجويع الناس الی حد يجعلهم مستعدين للقبول بأي حكم يمكن ان يملأ الفراغ وعلی المستوی الأمني زج لبنان في اتون حرب أهلية من أجل ارغام المقاومة في استخدام سلاحها في الحرب الداخلية بدل استخدامه ضد العدو الاسرائيلي.

وشدد علی ان ما فعله السيد حسن نصرالله والمقاومة كان بمثابة رد اللعبة علی اللاعب، فقد تحدث منذ أشهر عن المقاومة الاقتصادية بشقيها زيادة الانتاج والاعتماد علی الذات.

وأكد ابراهيم ان محور المقاومة لاسيما في سوريا وايران لديهم خبرة طويلة في مقاومة الحصار فرغم الظروف القاسية، كانت الدولتين تنتصر ونعد بأن لبنان أيضاً ستنتصر في هذا المجال.

واعتبر استجلاب الوقود الايراني من قبل السيد نصرالله خطوة في طريق الانتصار، مؤكداً ان الجمهورية الاسلامية تحدت الحصار واليوم سوريا تنعم بالوقود الايراني.

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