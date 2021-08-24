قبرص تعيد 88 مهاجرا سوريا إلى لبنان

العالم - سوريا

وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” إن “فرق الإنقاذ تواصل البحث عن واحد من خمسة رجال قفزوا من زورق بعد أن اعترضت سفن الشرطة زورقهم قبالة الساحل الشرقي لقبرص”.

وأضاف نوريس أن “الشرطة ألقت القبض على أربعة رجال، لكن الخامس، الذي كان يرتدي قناعا وزعانف غوص ويحمل طوق نجاة، تمكن من السباحة مبتعدا”.

ونقلت فرق الإنقاذ سيدة حامل ورجلا مريضا آخر جوا إلى أحد المستشفيات.

وكان رادار خفر السواحل رصد الزورقين وهما يقتربان من السواحل القبرصية مساء الأحد.

واعترضت سفن الشرطة البحرية الزورقين اللذين كانا يقلان 48 رجلا و 15 سيدة و25 قاصرا، على بعد خمسة عشر كيلو مترا من الساحل.

وتم نقل المهاجرين إلى قارب مستأجر لترحيلهم إلى لبنان مرة ثانية تحت حراسة الشرطة.

وأبرمت قبرص اتفاقا مع لبنان العام الماضي، يقضي بترحيل وإعادة أي شخص يحاول الوصول إلى الجزيرة على متن زورق.

وقال نوريس إن “قبرص لها الحق في حماية حدودها من هذه الهجرات غير النظامية، بالرغم من انتقادات جماعات حقوقية ترى أن الاتفاق ينتهك القانون الدولي، لأنه لا يمنح المهاجرين فرصة للتقدم بطلب لجوء”.