بعد يوم من زيارة الكاظمي.. الكويت تسمي ممثلها في قمة بغداد

العالم - العراق

وذكر بيان حكومي ان "مجلس الوزراء الكويتي أحيط علما بتكليف أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح لرئيس مجلس الوزراء "صباح خالد الصباح" بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي لدعم العراق المقرر عقده يوم السبت القادم في العاصمة العراقية بغداد".

وأشار البيان الى ان المشاركة "بهدف دعم العملية الدستورية في العراق ومساندته في مواجهة التحديات التي تعترضه وتعزيز جهود تعزيز الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب والتطرف".

وأحاط رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الصباح مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له الأحد "وفحوى المحادثات التي أجراها والذي تم خلالها استعراض العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والميادين بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والقضايا العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

