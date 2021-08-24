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مصر أجلت رعاياها ومسؤولي سفارتها من أفغانستان

مصر أجلت رعاياها ومسؤولي سفارتها من أفغانستان
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصر، الثلاثاء، إجلاء رعاياها ومسؤولي سفارتها وبعثتها الأزهرية من أفغانستان.

العالم - مصر

يأتي قرار الإجلاء بعد نحو أسبوع من سيطرة حركة “طالبان”، منتصف أغسطس/ آب الجاري، على العاصمة كابول، عقب تمكنها خلال أقل من 10 أيام، من السيطرة على ولايات أفغانستان بالكامل تقريبا.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأنه في إطار توجيهات رئاسية “قامت القوات المسلحة بإرسال طائرة نقل عسكرية (إلى أفغانستان) وهبطت مساء الاثنين في (شرق) القاهرة”، دون تفاصيل أكثر.

وأضافت: “كان على متن الطائرة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولو السفارة المصرية”، دون أن تذكر أعدادا.

ومنذ عام 2009، تقوم بعثة من الجامع الأزهر في مصر بالتدريس بالمعهد الأزهري ببلدة بهارستان في محافظة بدخشان، شمال شرقي أفغانستان.

فيما أفادت القناة الأولى المصرية الحكومية، في نبأ عاجل، خلال تغطية العودة، بأن عدد العائدين يشمل 43 مواطنا بما فيهم البعثة الأزهرية ومسؤولو السفارة.

ولم تعلن القاهرة موقفا صريحا حول الأوضاع بأفغانستان منذ سيطرة “طالبان”، غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش التطورات بشأنها مع عدد من مسؤولي دول المنطقة، دون توضيح الموقف.

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