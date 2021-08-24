مصر تتخذ إجراءات قانونية ضد من يمتنع عن تلقي لقاح كورونا

العالم - مصر

وحثت وزارة الصحة والسكان المصرية، الفرق الطبية على الحصول لقاح كورونا المستجد في مصر، وقالت الوزارة حرصا على سلامة جميع العاملين بالقطاع الطبي في جائحة فيروس كورونا لابد من تطعيم جميع العاملين بديوان عام الوزارة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لابد من التطعيم حرصا على على سلامة العاملين بالقطاع الصحي بمختلف الوظائف على أن يكون تلقيح جميع العاملين بنهاية شهر اغسطس، لافتة إلى أنه اعتبارا من أول سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يمتنع عن تلقي لقاح كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 236075 حتى اليوم.