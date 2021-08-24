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من بينها ايران..

وزير الخارجية الباكستاني يبدأ غدا جولة خارجية لبحث الأوضاع في أفغانستان

وزير الخارجية الباكستاني يبدأ غدا جولة خارجية لبحث الأوضاع في أفغانستان
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية شاه محمود قريشي يبدأ يوم غد الأربعاء، جولته في أربع دول لتبادل وجهات النظر مع قيادات تلك الدول بشأن تطور الوضع في أفغانستان.

العالم - باكستان

وأوضحت الوزارة في بيان وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن جولة قريشي تبدأ بزيارة طاجيكستان تليها أوزبكستان وتركمانستان ثم إيران.

وذكرت أنه خلال الزيارة من المقرر أن يجري قريشي مباحثات رفيعة المستوى لتبادل وجهات النظر حول تطور الوضع في أفغانستان وتعزيز العلاقات الثنائية، وسيوضح قريشي وجهة نظر باكستان بشأن آخر التطورات في أفغانستان.

وأشارت الوزارة إلى أن باكستان تعتقد أن الدول المجاورة لها مصلحة حيوية في إرساء السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان والمنطقة، حيث إنه "من المهم التنسيق بشكل وثيق مع دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأهداف المشتركة للسلام والأمن والاستقرار والاتصال الإقليمي".

وأوضحت أنه في سياق العلاقات الثنائية، فإن زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى هذه الدول ستفيد فيما يتعلق بالتبادلات رفيعة المستوى لتعزيز علاقات التعاون الوثيق.

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