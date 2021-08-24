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"فصائل المقاومة" بغزة تحذر الاحتلال من استمرار حصاره للقطاع

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أصدرت فصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بياناً، عقب اجتماع دوري، حمّلت من خلاله الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدوانه على القدس والأقصى واستمرار حصاره لقطاع غزة وسياسة الابتزاز والمماطلة التي يمارسها وكذلك تعطيل الاعمار.

العالم- فلسطين

وأكدت الفصائل في البيان الذي وصل وكالة "فلسطين الآن" نسخة عنه، أن هذه السياسة لن تفلح في محاولات عزل غزة عن القضايا الوطنية الكبرى.

وحيت هذه الفصائل الثائرين في بلدات بيتا وكفر قدوم وجنين وحي الشيخ جراح وبلاطة الذين مازالوا ينتفضون رفضاً لمخططات ومؤامرات الاحتلال بحق فلسطين المحتلة، ودعت لاستمرار فعاليات الغضب الشعبي العارم في كافة ساحات ومدن الضفة، فهذا العدو لا يُردع إلا بالمقاومة والانتفاضة والمزيد من الاشتباك.

ودعت جماهير الشعب في قطاع غزة للمشاركة الفاعلة في الفعاليات الشعبية الجماهيرية السلمية التي بعنوان "سيف القدس لن يغمد" الرافضة للحصار والتهويد ونصرة للقدس والأقصى

كما أدانت ما "قامت به الأجهزة الأمنية من تغول واعتقالات سياسية همجية بحق السياسيين والناشطين والشخصيات الوطنية والأسرى المحررين والأكاديميين والاعتداء على الحرائر في سياسة عقيمة لا تختلف عما يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

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