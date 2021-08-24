الاحتلال يخطر بهدم ووقف العمل في منشآت ومنازل ببيت لحم وسلفيت

العالم- فلسطين

ففي بيت لحم، أخطرت قوات الاحتلال المواطن أحمد حسن المسالمة بهدم منزله في منطقة النفق في بيت جالا.

ويذكر أن منطقة النفق في بيت جالا تتعرض لهجمة استيطانية مستعرة في الآونة الأخيرة، حيث نفذت سلطات الاحتلال ومستوطنوها عمليات تجريف وسرقة أراضٍ في المنطقة.

وفي سلفيت، قال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم فتاش: إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، وسلّمت 4 إخطارات بوقف العمل للمزارعين في المنطقة.

وأوضح فتاش أن ثلاثة إخطارات بوقف العمل في استصلاح أراضٍ للمواطنين مهيوب الزير وريان الجماعيني ووائل الخفش، والإخطار الرابع بوقف بناء مخازن للمواطن علي شحادة عودة، بدعوى أنها واقعة في المنطقة المصنفة "ج".

وتتعرض أراضي منطقة "المراحات" لاعتداءات إسرائيلية مستمرة، وتقع بالقرب من منطقة "الرأس" المهددة بالسلب الاستيطاني.