ایران تنتقد نهج كوريا الجنوبية في اتباع الحظر الامیرکي  

وقال شافعي خلال استقباله السفير الكوري الجنوبي في طهران "يو كانغ هيون" اليوم الثلاثاء: انه من الممكن مشاهدة تاثير كوريا الجنوبية في مختلف انواع وقطاعات الصناعات والانشطة الاقتصادية في مختلف انحاء ايران ولكن بعد فرض الحظر على ايران كان موقف كوريا الجنوبية مثيرا للكثير من الاستغراب لدينا، لانه رغم العلاقات العريقة بين البلدين والروابط الاقتصادية الجيدة بينهما كان اتباع كوريا الجنوبية لقضايا الحظر اصعب علينا بكثير من سائر الدول.

واشار رئيس غرفة التجارة الايرانية الى ارصدة ايران الملحوظة المجمدة لدى كوريا الجنوبية واضاف: حتى فيما يتعلق بالادوية والاغذية الخارجة عن دائرة الحظر لم نستطع التعاون مع كوريا الجنوبية بالاستفادة من هذه الارصدة في حين لم تكن مثل هذه الامور مع سائر الدول مثل اليابان التي لها تبعية كبيرة لاميركا وتمكنا من مواصلة التعاون معها خاصة في مجال الادوية وان ننجز التعاون عن طريق دول ثالثة.

واعتبر هذه الامور بانها تعود بالضرر الاقتصادي على البلدين وقال: في الوقت الذي كان حجم التبادل التجاري بين ايران وكوريا الجنوبية 17 مليار دولار فقد انخفض الرقم الان الى اقل من 2 مليار دولار مما يعد خسارة كبرى للناشطين الاقتصاديين في البلدين، ما حدا بالناشطبن الاقتصاديبن الايرانيبن للبحث عن بدائل للفراغ الذي تركته كوريا الجنوبية وستترك هذه الامور تاثيرها على الانشطة المستقبلية.

واشار رئيس غرفة التجارة الايرانية الى ان بعض الشركات الايرانية وقعت عقودا مع ناشطين اقتصاديين كوريين الا انها لم تستلم السلع التي دفعت اثمانها، داعيا السفير الكوري الجنوبي للعمل على حل هذه القضية واضاف: يمكننا في الوقت الحاضر المبادرة لتوفير جزء من حاجاتنا من الاجهزة الطبية والادوية عن طريق كوريا الجنوبية وهو ما من شانه ان يكون مفيدا للناشطين الاقتصاديين في البلدين.

واعلن شافعي استعداد غرفة التجارة الايرانية لاستخدام كل طاقاتها لاحياء التعاون التجاري ورفع العقبات والمشاكل القائمة بين البلدين، مقترحا تشكيل لجنة مشتركة دائمة لارساء التواصل المستمر بين الناشطين الاقتصاديين.

وصرح شافعي بان ايران وكوريا الجنوبية يمكنها توسيع تعاونها الى ابعد من ايران على مستوى المنطقة ايضا.

من جانبه قال السفير الكوري الجنوبي أن بلاده تسعى لاستئناف العلاقات التجارية مع ايران مؤكدا على ضرورة العمل على اطلاق فصل جديد من العلاقات الثنائية في السنة المقبلة، وبهذا الصدد تم اعداد قائمة اجراءات لتحقيق ذلك.

وأعتبر أن انتقاد طهران وامتعاضها من حكومة كوريا الجنوبية منطقي مبيّنا أن جذور المشاكل التي اعترت الروابط لم تكن بلاده وأن الحظر أضر باقتصاد كوريا والشعب الايراني.

وتطرق الى موضوع الارصدة المجمدة الايرانية في سيئول موضحا أنها تبلع نحو 7 مليارات دولار وتواجدها في كوريا يعكس حجم العلاقات بحيث كانت 17 بالمئة من صادرات النفط الايراني تتدفق على كوريا الجنوبية التي بالمقابل تستورد 16 بالمئة من واردات الغاز من ايران.