أول تعليق للمتحدث باسم طالبان حول 'لقاء رئيس CIA بزعيم الحركة'

العالم - أفغانستان

وقال مجاهد عن الانباء التي تحدثت عن لقاء جمع الجانبين في العاصمة الأفغانية كابل والذي كشفت عنه صحيفة "واشنطن بوست": "لا علم لدينا إذا حصل هكذا لقاء".

وقالت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن اللقاء بين بيرنز وبرادار، حصل يوم أمس الإثنين، مشيرة إلى أن "الطرفين ناقشا اقتراب يوم 31 أغسطس، موعد استكمال الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان، وإجلاء المواطنين والمعاونين الأفغان".

هذا وأكدت مصادر لشبكة CNN أن اللقاء حصل بين الجانبين، مشيرة إلى أن الاجتماع جاء بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مما يعكس وجهة النظر داخل الإدارة بأن الدبلوماسي المخضرم بيرنز هو أحد أكثر الأشخاص ثقة في فريق بايدن.

ووصف مصدر آخر الاجتماع بين بيرنز وبرادر بأنه "تبادل للآراء حول ما يجب القيام به بحلول 31 أب".