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وزير الخارجية العراقي يفسر غياب دمشق عن قمة بغداد

وزير الخارجية العراقي يفسر غياب دمشق عن قمة بغداد
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن قمة دول جوار العراق ستُعقد في 28 أغسطس/آب الجاري، موضحا أن بلاده تلقت أجوبة إيجابية من جميع الدول المدعوة، بما في ذلك روسيا.

العالم - العراق

وقال حسين في مقابلة مع “سبوتنيك”: “إن قمة دول الجوار موعدها في 28 من الشهر الجاري وأعتقد أنه سيوافق يوم السبت”، موضحا أن بغداد تلقت أجوبة إيجابية جدا على الدعوات التي قدمتها لعدد من الدول لحضور القمة.

وأشار الوزير إلى أن العراق قدم دعوة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بما في ذلك روسيا، التي ستشارك عبر سفيرها.

وحول مسألة مشاركة سوريا في القمة، قال حسين: “مسألة سوريا مسألة خلافية وليست معنا، لدينا علاقات جيدة ونحن لم نقطع أبدا علاقتنا الدبلوماسية مع سوريا وفي الواقع نحن أصحاب الشأن في طرح مسألة سوريا في كل المجالات، سواء على المستويات العربية أو الدولية، وندعو إلى إعادة دور سوريا في هذه المجالات، وبالتالي الأمر لا يتعلق بالموقف العراقي، لكن مسألة عودة سوريا مسألة خلافية إلى حد الآن، وأعتقد أن الإخوة السوريين يتفهمون ذلك”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تمثيل من جانب أي دولة لسوريا، قال حسين: “لا أعرف إن كان هناك قائد أو رئيس معين سيطرح مسألة سوريا لا أعرف لكن على الأجندة لا يتواجد موضوع سوريا”.

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وزير الخارجية العراقي يفسر غياب دمشق عن قمة بغداد

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