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هاشتاغ.. جعجعة زواج البارت تايم + فيديو

الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

القاهرة (العالم) 2021.08.25 – الزواج، سُنَّةٌ من سُنَنِ الحياة، لكن بالنسبة لبعض الناس اصبح مادة تُسْتَغَل لطرح أفكار أقل ما يقال فيها إنها غريبة عن المجتمع.. ففي مصر طرح أحد المحامين فكرة ما يسمى بزواج البارت تايم أو زواج الدوام الجزئي.. ولكن ما هو زواج البارت تايم؟

العالم - العالم الإسلامي

طبعا هكذا أفكار لا بد وأن تثير نقاشات مطولة.. وعلى مواقع التواصل كان التفاعل قوي مع هذا الموضوع.

"عبدالله الخالدي" علق: أسباب الزنا والفواحش التي تظهر بين فترة وأخرى باسم الزواج الشرعي وآخرها ما أسموه زواج البارت تايم هي: القوانين الوضعية الهادمة.. الانحلال الأخلاقي بالمجتمع.. عدم إيجاد حلول شرعية للعنوسة.. الأقلام والأفلام والمسلسلات الهابطة.. عادات سخيفة تعسر وتصعب الزواج.

حساب بعنوان "مجلة" كتب بدوره: موضة جديدة.. زواج البارت تايم.. إتجوزها هي وصاحبتها المطلقة بنفس اليوم.. هكذا يقول صاحب الفكرة ويؤيدها صاحب الفتوى.. حيث حلله عالم في الشريعة.

"حازم" أيضا كان له هذا التعليق: زواج البارت تايم بعيدا عن الحكم الشرعي بس اسمه مريب ومش مرتاح له.

ونختم مع "محمد الغندور" الذي كتب: المرأة ليست دابة، بل هي عبارة عن تاج فوق الرأس، الزواج سكن ورحمة، وليس للمتعة لإشباع رغبة حيوانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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هاشتاغ.. جعجعة زواج البارت تايم + فيديو

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