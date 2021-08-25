هاشتاغ.. جعجعة زواج البارت تايم + فيديو

العالم - العالم الإسلامي

طبعا هكذا أفكار لا بد وأن تثير نقاشات مطولة.. وعلى مواقع التواصل كان التفاعل قوي مع هذا الموضوع.

"عبدالله الخالدي" علق: أسباب الزنا والفواحش التي تظهر بين فترة وأخرى باسم الزواج الشرعي وآخرها ما أسموه زواج البارت تايم هي: القوانين الوضعية الهادمة.. الانحلال الأخلاقي بالمجتمع.. عدم إيجاد حلول شرعية للعنوسة.. الأقلام والأفلام والمسلسلات الهابطة.. عادات سخيفة تعسر وتصعب الزواج.

حساب بعنوان "مجلة" كتب بدوره: موضة جديدة.. زواج البارت تايم.. إتجوزها هي وصاحبتها المطلقة بنفس اليوم.. هكذا يقول صاحب الفكرة ويؤيدها صاحب الفتوى.. حيث حلله عالم في الشريعة.

"حازم" أيضا كان له هذا التعليق: زواج البارت تايم بعيدا عن الحكم الشرعي بس اسمه مريب ومش مرتاح له.

ونختم مع "محمد الغندور" الذي كتب: المرأة ليست دابة، بل هي عبارة عن تاج فوق الرأس، الزواج سكن ورحمة، وليس للمتعة لإشباع رغبة حيوانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق..