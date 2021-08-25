الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تعيين "خدائيان" متحدثا جديدا للقضاء الايراني

تعيين
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

اصدر رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي ، قرارا عين بموجبه ذبيح الله خدائيان، متحدثا جديدا للجهاز القضائي.

العالم - ايران

وبموجب هذا القرار تم تعيين خدائيان بمدة عامين متحدثا بأسم السلطة القضائية اضافة الى الاحتفاظ بمنصبه مساعدا لرئيس القضاء الايراني ورئيس منظمة تسجيل الوثائق والممتلكات.

ولد خدائيان في اسرة دينية بمدينة خرم آباد مركز محافظة لرستان(غرب ايران)، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الحقوق بجامعة طهران، وحاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في القانون الجنائي وعلم الجريمة Criminology.

والدكتور خدائيان هو احد أولئك الذين لديهم شرف المشاركة في الدفاع المقدس (عن البلاد ابان عدوان نظام صدام في ثمانينات القرن الماضي)، وقد أشاد به رؤساء القضاء مرارًا وتكرارًا كقاض نموذجي ومدير خلال فترة عمله.

وبالإضافة إلى توليه مناصب مهمة وحساسة في القضاء ، ركز أيضًا على التدريس والبحث، وعمل أيضًا كمحاضر جامعي يقوم بتدريب وتعليم القضاة.

كما ان خدائيان ممثل الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهي واحدة من 16 وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.

روابط ذات صلة

متحدث القضاء الايراني: ادعاءات الغرب حول حقوق الانسان زائفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعیین محسن رضائي مساعدا للرئيس الايراني في الشؤون الاقتصادية

تعيين "خدائيان" متحدثا جديدا للقضاء الايراني

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 25-08-2021

النائب الأول لرئيس الجمهورية: لدينا خزين كافي من السلع الأساسية

البنك الدولي يعلّق مساعداته لأفغانستان 

الصين والولايات المتحدة تتبادلان الاتهام بانتهاج سياسة الترهيب 