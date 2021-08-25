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"إسرائيل" تخشى الوضع الأمني على حدود غزة

الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

قالت المؤسسة الأمنية "الاسرائيلية" إن مصر تمارس ضغوطًا كبيرة جدًا على قيادة حماس لعدم القيام بأعمال على حدود قطاع غزة، كما أنها تعمل لإيقاف التدهور الأمني على الحدود ومنع حصول أيّ ردّ من قبل جيش الاحتلال.

العالم - الاحتلال

وقال المحلّل "الاسرائيلي" في موقع "والا" أمير بوحبوط، أن الولايات المتحدة تدعم "إسرائيل" في المنطقة، فيما اكد ان جيش الاحتلال يستعد لكل السيناريوهات، بما في ذلك إمكانية إطلاق صواريخ وأعمال شغب.

وأشارت مصادر صهيونية إنه خلال الأحداث الأخيرة التي وقعت يوم السبت الماضي والتي تضمّنت إلقاء عبوات ناسفة وتخريب خطير للسياج، طرحت القوات في الميدان أسئلة عن إمكانية التراجع إلى الوراء للتحصن بشكل أفضل ضد المتظاهرين، لكن الأسئلة التي طُرحت في الموضوع رُفضت بشكل قاطع من قبل القادة العسكريين الاسرائيليين.

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