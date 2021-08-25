ميركل تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الحوار مع «طالبان»

العالم-

وقالت ميركل أمام النواب في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، اليوم الأربعاء: «يجب أن يتمثل هدفنا في الحفاظ قدر الإمكان على التغييرات التي قمنا بها على مدار العشرين عاماً الماضية في أفغانستان».

وأضافت: «على المجتمع الدولي كذلك التحاور حول هذا الأمر مع طالبان»، بينما من المقرر أن يُستكمل انسحاب القوات الأميركية في 31 أغسطس (آب) الجاري.

وتابعت: «طالبان حقيقة واقعة في أفغانستان» مسلّمةً بأن «هذا الواقع الجديد مرير لكن علينا مواجهته».

وفي إشارة إلى التقدم المحقق في أفغانستان منذ عام 2001، أكدت المستشارة أن «نحو 70% من الأفغان يمكنهم الآن الحصول على مياه الشرب بينما كانوا 20% فقط قبل عشرين عاماً». كما انخفض عدد الوفيات لدى الاطفال إلى النصف خلال عشرين عاماً، على حد قولها.

وقالت ميركل التي ستغادر منصبها الشهر المقبل: «في التاريخ، تحتاج الكثير من الأشياء إلى الصبر، لهذا يجب ألا ننسى أفغانستان. ولن ننساها».

وختمت ميركل التي نشأت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشيوعية السابقة قبل أن تبدأ مسيرتها السياسية على أنقاض جدار برلين: «ما زلت مقتنعة بأنه لا يمكن لأي عنف ولأي عقيدة أن توقف التطلع إلى العدالة والسلام».