بيلوسي تدافع عن قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان

العالم- أفغانستان

وقالت بيلوسي في تصريح من مبنى الكابيتول: "قرار المغادرة هو قرار أصدره الرئيس، وعليه أن يوازن بين ما يمثل تهديدا لجيشنا والناس في المطار (مطار كابل) مقابل ميزة البقاء"، مشيرة إلى أن "العديد من المشرعين يريدون تشجيع الرئيس على البقاء لفترة أطول وأنا أثق في حكمه".

هذا وعقد كبار مسؤولي إدارة بايدن، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، إحاطة سرية لجميع المشرعين في مجلس النواب يوم الثلاثاء حول الوضع في أفغانستان، إلا أن العديد من المشرعين من كلا الحزبين الجهوري والديمقراطي غادروا الجلسة، منتقدين الموعد النهائي "التعسفي" لبايدن للانسحاب في 31 أغسطس، بحجة أنه سيتسبب في ترك آلاف الأشخاص الذين ساعدوا وعملوا مع الولايات المتحدة تحت رحمة حركة "طالبان".