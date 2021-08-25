الجهاد الاسلامي: نصنع سلاحنا بأيدينا ولن نتردد في الدفاع عن شعبنا

العالم - فلسطين

وشدّد الهندي في كلمة له بمهرجان عنوانه "سيف القدس ولن يغمد" في مخيم العودة شرق خانيونس، على أن الاحتلال الإسرائيلي لا مستقبل له في أرض فلسطين، وأنهم "سيرحلون قريبًا عن أرضنا فلسطين وأن المقاومة لا تلقي بالاً لتهديدات العدو وتفاهاته".

وقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي": إن كل قوة الاحتلال وحلفائه لا يمكن أن يردعوا طفلًا من أطفال فلسطين"، مشدّدًا على أنه "لا يمكن للعدو أن ينعم بالهدوء وهو يمنع عن غزة الدواء والغذاء"، موضحًا أن غزة حرة و"لن تستلم لإرادة الاحتلال ولا تقبل الدنية".

وأضاف الهندي: أن "شعبنا اليوم موحد خلف المقاومة، والمقاومة موحدة خلف الشعب، وأن على العدو وقف كل أشكال المماطلة والتسويف، وأن يلبي حقوق شعبنا الفلسطيني".

وأشار إلى أن هناك توافق وطني على استمرار الفعاليات الشعبية الرافضة للحصار والتطبيع والتهويد.

كما وأكد أن معركة سيف القدس الأخيرة لم تهدف لفك الحصار عن غزة فقط، بل فك الحصار عن القدس والأقصى وقلوب ملايين الأحرار في العالم.

وتابع: "العدو الذي يظن أنه ردع غزة، كل مكركم وكل حلفاءكم لا يستطيعوا ردع طفل من فلسطين، ولا يمكن لشعبنا أن يستسلم، وشعبنا موحد خلف المقاومة والمقاومة موحدة خلف شعبنا الفلسطيني".