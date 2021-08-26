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وصول الشحنة السابعة عشرة من لقاح كورونا إلى البلاد

وصول الشحنة السابعة عشرة من لقاح كورونا إلى البلاد
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

وصلت الشحنة السابعة عشرة من لقاح كورونا والتي تضم مليون و110 الاف جرعة، اليوم الخميس الى مطار الإمام الخميني وتم تسليمها الى وزارة الصحة.

العالم - ايران

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، أن هذه الجمعية استوردت حتى الان 19 مليونا و280 جرعة من لقاح كورنا .

وأكد رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية كريم همتي أن الجمعية تواصل عملية استيراد لقاح كورونا مرتين أسبوعيا، مضيفا أن الهلال الأحمر يستورد لقاحات كورونا من الصين ، وشحنات اللقاح تسلم الى وزارة الصحة حين وصولها الى مطار الإمام الخميني.

واشار همتي الى وصول 17 شحنة تحتوي 19 مليونا و 280 ألف جرعة من لقاح كورونا الى البلاد حتى الان بواسطة 19 رحلة جوية.

وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر أن السبيل الوحيد لمكافحة فيروس كورونا هو اتباع البروتوكولات الصحية واجراء التطعيمات للمواطنين.

وتلقى حتى الآن 17 مليونا و 573 الفا و 785 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 6 ملايين و 900 الف و 834 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 24 مليونا و 474 الفا و 619 جرعة.

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