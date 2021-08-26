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لبنان...تحديد موعد جلسة استجواب حسان دياب في قضية مرفأ بيروت

لبنان...تحديد موعد جلسة استجواب حسان دياب في قضية مرفأ بيروت
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

حدّد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، جلسة إستماع الى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، في ٢٠ أيلول المقبل.

العالم-لبنان

وفي هذا الاطار، أكدت مصادر قضائية أنه لم يعد أمام القاضي البيطار سوى إصدار مذكرة إحضار بحق دياب، بعد رفضه تبلغ دعوة البيطار الى جلسة إستجواب كمدعى عليه في ملف إنفجار المرفأ، مشيرة إلى أن الإجراء الذي يلي سيكون بإصدار مذكرة توقيف بحق دياب.

ولم يمثل دياب اليوم أمام البيطار بعد استدعائه كمدعى عليه في ملف المرفأ، ما جعل البيطار يصدر مذكرة إحضار في حقه ويرجئ الجلسة الى 20 أيلول المقبل.

يذكر أن الإدعاءات على الرئيس دياب والوزراء الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، كان قد سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وتبناها القاضي البيطار، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة الى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ.

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