خمس طرق للتقليل من امتصاص الزيت عند القلي

العالم - صحة

الطحين

اعتمدي الطحين في تغميس الأطعمة قبل القيام بعملية القلي خصوصاً أطباق الدجاج والسمك. حيث أنه يقلل من امتصاص الزيت للأطعمة.

النشا

يساعد في تشكيل طبقة تمنع الأطعمة من امتصاص الزيت. اخلطي النشا مع الماء ثم غمسي الأطعمة التي ترغبين فيها قبل عملية القلي.

الشوي بالفرن

بإمكانك وضع الأطعمة التي ترغبين في عملية القلي لها في الفرن لمدة خمس دقائق قبل القيام بعملية القلي بالزيت. بحيث يسهم ويساعد في التخفيف من امتصاص الزيت عند قليها.

مناديل المطبخ الورقية

تتعدد أصناف ونوعيات المناديل الورقية الصحية الخاصة في المطبخ. وتساعد بشكل جيد على التخفيف من امتصاص كمية الزيت الزائدة. قومي بوضعها في قاع الأطباق حتى تمتص الزيت الغير مرغوب به.

الملح

رشي القليل من الملح على الأطعمة التي تريدين قليها، حيث يسهم في إزالة الماء الزائد منها مما يخفف من كمية الزيت التي يمتصها الباذنجان عند القلي.