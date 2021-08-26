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وزير المالية العراقي يعلن إكمال إعداد موازنة 2022

وزير المالية العراقي يعلن إكمال إعداد موازنة 2022
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

كشف وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، اليوم الخميس، عن قيمة سعر برميل النفط في موازنة 2022 ، فيما لوح بفرض قانون جديد للضرائب في العراق.

العالم - العراق

وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي ان "إعداد موازنة عام 2022 تم انجازها". وأضاف أن "الموازنة ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء

واعلن ان "سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولاراً ، مشيرا الى امكانية ان تضيف أوبك 450 ألف برميل لإنتاج العراق النفطي".

واضاف ان "65% من موازنة الدولة تذهب للرواتب"، لافتا الى ان "تأخير صرف الرواتب سببه التضخم الهائل في العراق".

واوضح علاوي بأن "الضرائب مهمة في تحفيز الإنتاج والاستثمار وهي قليلة جداً في العراق وهي لا تعادل 1% من الدخل الوطني"، مبينا ان "قانون الضرائب سيعيد النظر بمسألة الضريبة في العراق ورسم سياسة جديدة وقانون جديد".

وتابع ان كردستان لم تنفذ التزاماته بشأن دفع أقيام النفط، وان سعر النفط الذي تستحصله فوق سعر التوازن بحوالي 10 دولارات".

ولفت وزير المالية الى ان "تحسن أسعار النفط لا يحل الضيق المالي سريعاً بسبب الديون الداخلية والخارجية".

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