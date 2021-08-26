شاهد بالفيديو: آخر التطورات الميدانية في درعا البلد السورية

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وأوضح مراسلنا ان حافلتين تابعتين للحكومة السورية دخلت عبر معبر "سجنة لنقل المسلحين الرافضين لعملية التسوية والتي تقدر المصادر عددهم بـ (22) سيتوجهون الى الشمال السوري، مضيفا انه من المتوقع ان تكون وجهتم باتجاه ريف ادلب وتحديدا معبر ابو الزندين".

وأشار مراسلنا ان هذه هي الدفعة الثانية بعد ان خرجت دفعة اولى قبل ايام وبعدها اطلقت المجموعات المسلحة النار على نقاط الجيش السوري لتوقف اتفاق التسوية، منوها انه من المتوقع اذا استمرت هذه الدفعة وخرجت بدون اي خروقات من قبل المجموعات المسلحة ان تكون قد احيت واعادت احياء اتفاق التسوية في منطقة درعا البلد وطريق الساتر ومنطقة المخيم التي تعثرت قبل يومين بعد ان قامت المجموعات المسلحة بخوقات كثيرة.

وتابع زيدان ان الدفعات ستتولى اذا استمر هذا الاتفاق واستمر تنفيذ بنوده على عدة ايام كون عدد المسلحين المتواجدين في منطقة درعا البلد يقدر بالمئات وهذا يعني ان هناك دفعات ستتولى في الايام القادمة.

وعلى الصعيد الميداني قال مراسلنا انه سجل اكثر من خرق قامت به المجموعات المسلحة لشراء الوقت من خلال تعطيل تنفيذ هذا الاتفاق وايضا توقيفه كونه هناك اجندة خاصة للمجموعات المسلحة في داخل درعا البلد والمرتبطة بالمجموعات التي مازالت تنشط كخلايا في مناطق مختلفة من درعا وتحديدا في ريفها الغربي القريب من حدود الجولان السوري المحتل.

هذا واستُشهِد اليوم جنديٌ سوري وأصيب ثمانيةٌ آخَرون بجروحٍ بانفجارٍ استهدف حافلةً للجيشِ السوري بريفِ درعا جنوبيَ البلاد. وذكرت مصادرُ اعلامية أنّ عبوةً ناسفة زرعها مسلحون انفجرت أثناءَ عبورِ حافلةِ إطعامٍ تابعةٍ للجيشِ السوري على الطريقِ بين نوى والشيخ مسكين في درعا من جانبٍ آخر اقدم مسلحونَ مجهولون على اغتيالِ قاضٍ في مدينةِ درعا امامَ منزلِه.

يأتي هذا في ظل ِاستمرارِ الدولةِ السورية بتجهيزِ كلِ ما يلزم لخروجِ المجموعاتِ المسلحة في الوقتِ الذي تستمر فيه المفاوضاتُ لتغليبِ الحلِ السلمي في درعا البلد، وسْطَ دعواتٍ واضحة من الاهالي لانهاءِ الوجودِ المسلح فيها.