شاهد..وتيرة كورونا تستقر في افريقيا

العالم- خاص بالعالم

لاتزال السحابة الغائمة التي حلت على العالم منذ اقل من سنتين تحجب شعاع الامل عنه، فما زالت كورونا تحصد الضحايا في دول مختلفة حيث حصدت حتى الان ارواح نحو اربع ملايين ونصف المليون بينما بلغت الاصابات اكثر مئتين واربعة عشر مليون حالة.

ولكن تبدو الامور هادئة في دول افريقيا نوعا ما عن الدول الاخرى حيث اعلنت منظمة الصحة العالمية ان الموجة الثالثة لكوفيد 19 في القارة السمراء استقرت مع تسارع وتيرة حملة التطعيم البطيئة.

المنظمة العالمية قالت إنه تم تسجيل زهاء 248 ألف إصابة جديدة الأسبوع الماضي في افريقيا انخفاضا من 232 ألفا منتصف تموز/يوليو، في حين تضاعف عدد التطعيمات ثلاث مرات.

وتشهد أفريقيا موجة ثالثة من الإصابات منذ أيار/مايو، الأمر الذي زاد من الضغوط على النظم الصحية في دول من جنوب أفريقيا إلى تونس وزامبيا والسنغال، حيث معدلات التطعيم أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا.

وبينما ينسج العالم احلامه على اللقاحات للعودة الى حياته الطبيعية التي تلاشت ملامحها منذ فترة طويلة اكدت دراسة جديدة أن الحماية التي تقدمها جرعتان من لقاحي فايزر وأسترازينيكا ضد فيروس كورونا تتضاءل بع أقل من ستة أشهرٍمن تلقيها، ما يرحج الحاجةَ لجرعات أخرى لضمانِ حمايةٍ مطولة.

ويبدو ان لقاح موديرنا الاميركي لم يكن اكثر حظا من فايزر واسترازينكا حيث علقت اليابان استخدام أكثرَ من مليون وستين الف جرعة من هذا اللقاح موديرنا الأميركي بعد تقارير عن وجودِ خللٍ في ثلاثِ شحنات وزعت في البلاد. وعلى اية حال أظهرت البيانات أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم يقترب من خمسة مليارات جرعة.

