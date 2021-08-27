شاهد.. كاميرا العالم توثق اجواء الشارع الافغاني بعد تفجيرات مطار كابول

العالم - مراسلون

يلاحقهم الموت كظلهم حتى خلف ابواب المطارات، تجمعوا في اطراف مطار كابل في محاولة للهروب الى المجهول بعد سيطرة طالبان على البلاد لكن الاعتداءات الانتحارية تتبعتهم هناك ايضاً، انهر الدم سالت وحصيلة كبيرة من الضحايا الافغان وقتلى من الجنود الاميركيين سقطواعند البوابة الشرقية للمطار، وقع الانفجار المزدوج بالقرب من نقطة تجمع خارج مركز بارون التابع للقوات البريطانية بانتظار الدخول الى المطار .



الانفجار هو الاول منذ سيطرة طالبان على عاصمة البلاد، وقبل ايام من خروج الامريكيين.



حركة طالبان ادانت على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد الانفجار مؤكدة أنها لن تسمح لأحد بالمساس بأمن البلاد، وحمل مسؤولية الانفجار للامريكيين وقال ان الانفجار وقع في منطقة تسيطر عليه القوات الامريكية.



بعيداً عن بازار السياسة قضت العوائل ليلتها عند ابواب مستشفيات العاصمة تبكي ذويها، لا يدرون ان كان ذويهم على قيد الحياة ام لا.

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