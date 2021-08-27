الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. كاميرا العالم توثق اجواء الشارع الافغاني بعد تفجيرات مطار كابول

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت جماعة طالبان ارتفاع عدد القتلى في تفجيرات كابول قرب المطار الى اثنين وسبعين شخصا فيما اصيب اكثر من مائة وخمسين اخرين.

العالم - مراسلون

يلاحقهم الموت كظلهم حتى خلف ابواب المطارات، تجمعوا في اطراف مطار كابل في محاولة للهروب الى المجهول بعد سيطرة طالبان على البلاد لكن الاعتداءات الانتحارية تتبعتهم هناك ايضاً، انهر الدم سالت وحصيلة كبيرة من الضحايا الافغان وقتلى من الجنود الاميركيين سقطواعند البوابة الشرقية للمطار، وقع الانفجار المزدوج بالقرب من نقطة تجمع خارج مركز بارون التابع للقوات البريطانية بانتظار الدخول الى المطار .

الانفجار هو الاول منذ سيطرة طالبان على عاصمة البلاد، وقبل ايام من خروج الامريكيين.


حركة طالبان ادانت على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد الانفجار مؤكدة أنها لن تسمح لأحد بالمساس بأمن البلاد، وحمل مسؤولية الانفجار للامريكيين وقال ان الانفجار وقع في منطقة تسيطر عليه القوات الامريكية.


بعيداً عن بازار السياسة قضت العوائل ليلتها عند ابواب مستشفيات العاصمة تبكي ذويها، لا يدرون ان كان ذويهم على قيد الحياة ام لا.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

روابط ذات صلة

إردوغان يعلن أن تركيا أجرت أول محادثات مع طالبان في كابول

ارتفاع حصيلة الضحايا بتفجيري مطار كابول

بايدن يرجئ لقاءه مع بينيت إلى الجمعة بعد هجوم كابول

طهران تعرب عن أسفها الشديد للهجمات الارهابية في مطار كابول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحشد الشعبي والقوات الامنية تشن عمليات تمشيط وتطهير لأيسر الشرقاط

تحالف تقوده روسيا يجري تدريبات عسكرية قريبًا

الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة قد تستمر 72 ساعة

موسكو: مفاوضات مع 7 دول لتوريد إس-400

السيد نصرالله يتحدث مساء اليوم الجمعة في الذكرى السنوية الرابعة للتحرير الثاني

وزير الصحة اللبنانية يعلن بدء انفراج أزمة الدواء