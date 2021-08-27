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زلزال بقوة 4.2 درجة یضرب اطراف مدينة إيذه في محافظة خوزستان

زلزال بقوة 4.2 درجة یضرب اطراف مدينة إيذه في محافظة خوزستان
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أن زلزالا قوته 4.2 درجة ضرب مساء اليوم الجمعة اطراف مدينة إيذه في محافظة خوزستان .

العالم- ایران

وفقًا لتقرير المركز الوطني لرصد الزلازل التابع للمعهد الجيوفيزيائي بجامعة طهران ، فإن هذا الزلزال وقع في الساعة 15:34:45 بعد ظهر اليوم الجمعة بالقرب من مدينة ايذه في محافظة خوزستان .

ووقع زلزال إيذه على عمق 10 كيلومترات ولم يتم الإبلاغ عن أضرار حتى الآن.

وكانت أقرب المدن إلى موقع الزلزال هي مدينة ايذه على بعد 27 كم ، ومدينة مسجد سليمان على بعد 29 كم وقلعة تل على بعد 36 كم .

وكان مركز الهزة على بعد 102 كم من مدينة أهواز كبر مدن محافظة خوزستان وعلى بعد 132 كم عن مدينة شهركرد كبرى مدن محافظة جهارمحال وبختياري .

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زلزال بقوة 4.2 درجة یضرب اطراف مدينة إيذه في محافظة خوزستان

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