زلزال بقوة 4.2 درجة یضرب اطراف مدينة إيذه في محافظة خوزستان

العالم- ایران

وفقًا لتقرير المركز الوطني لرصد الزلازل التابع للمعهد الجيوفيزيائي بجامعة طهران ، فإن هذا الزلزال وقع في الساعة 15:34:45 بعد ظهر اليوم الجمعة بالقرب من مدينة ايذه في محافظة خوزستان .

ووقع زلزال إيذه على عمق 10 كيلومترات ولم يتم الإبلاغ عن أضرار حتى الآن.

وكانت أقرب المدن إلى موقع الزلزال هي مدينة ايذه على بعد 27 كم ، ومدينة مسجد سليمان على بعد 29 كم وقلعة تل على بعد 36 كم .

وكان مركز الهزة على بعد 102 كم من مدينة أهواز كبر مدن محافظة خوزستان وعلى بعد 132 كم عن مدينة شهركرد كبرى مدن محافظة جهارمحال وبختياري .