تفاصيل مصرع الشاب الافغاني الذي تشبث بالطائرة الاميركية

العالم - افغانستان

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها إنه "عندما حاصرت طالبان العاصمة الأفغانية كابول يوم 15 أغسطس الجاري، أبلغ فدا محمد عائلته بما رآه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو أن الولايات المتحدة وكندا تقومان بإجلاء أي شخص يريد الخروج من مطار كابول".

وأوضحت الصحيفة أن محمد البالغ من العمر 25 عاما لم يذكر أنه سيسعى لذلك حسب ما قاله والده باياندا محمد.

وأشارت إلى أنه لم يصل إلى كندا أو الولايات المتحدة، وفي اليوم التالي انتهى به الأمر جثة هامدة على سطح أحد المنازل على بعد 4 كم من مطار كابول.

وسقط الشاب من طائرة عسكرية أمريكية أقلعت من مطار كابل لترسم واحدة من الصور المأساوية التي لا تمحى من الذاكرة في الفصل الأخير من الحملة الأمريكية على أفغانستان حسب "واشنطن بوست".

وأضافت أنه خلال الأيام العشرة التالية لا تزال الكثير من الأحداث الفوضوية التي شهدها مطار حميد كرزاي الدولي، مجهولة.

وتابعت: "انتشرت مقاطع فيديو التقطها مشاهدون بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت مئات الأفغان الذين يلاحقون طائرة عسكرية أمريكية على مدرج الإقلاع في محاولة يائسة لركوبها والرحيل".

وأضافت: "في أحد مقاطع الفيديو كان هناك ما لا يقل عن 10 أشخاص فوق إطارات الطائرة التي كانت تسير بسرعة كبيرة على المدرج وفي فيديو آخر سقطت جثتان من الطائرة بعد إقلاعها، بينما ظهر في مقطع ثالث ما لا يقل عن 4 جثث ثابتة على مدرج المطار، متباعدة بشكل عشوائي على طول المدرج، وكان بين القتلى لاعب كرة شاب وطبيب الأسنان فادا محمد".

وأفادت الصحيفة بأن سلاح الجو الأمريكي قال إن الطائرة "سي 17" قررت الإقلاع سريعا من مطار كابل في ذلك اليوم، نظرا للوضع الأمني المتدهور، علما أنه تم العثور على بقايا بشرية داخل حجرة عجلات الطائرة، حيث تعهدت القوات الجوية الأمريكية بالتحقيق كي لا تتكرر الواقعة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن والد فدا محمد قوله: "لا أعلم لماذا ذهب ابني إلى المطار في هذا اليوم دون أن يخبرنا، ولماذا افتقد الطيار للإنسانية وقرر الإقلاع بطائرته حتى مع وجود هؤلاء المتشبثين بها؟".

وأضاف: "في هذه الحالة، هل يملك الطيار حق الإقلاع بالطائرة، هل هذا قانوني؟ لقد كان الأمر يشبه قتل ناموسة، وليس بشرا".