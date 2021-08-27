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الملكة نور تكشف عن تواصل 'سجن' الأمير حمزة في منزله

الملكة نور تكشف عن تواصل 'سجن' الأمير حمزة في منزله
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشفت الملكة نور الحسين، والدة الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك الأردني، عن تواصل "سجن" ابنها في منزله.

العالم - الأردن

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، توجهت فيها بالشكر لكل من هنأها بيوم ميلادها.

وفي تغريدتها، شكرت الملكة نور، أيضا "أولئك الذين يواصلون المطالبة بالحقيقة والعدالة للأمير حمزة، الذي لا يزال مسجونا في المنزل، ولكل مواطن بريء"، دون تفاصيل إضافية.

وخلال السنوات الماضية، دأبت الملكة نور على نشر تغريدات تنتقد فيها الأوضاع بالمملكة، وباتت أكثر حدة بعد القضية التي دخل فيها ابنها الأمير حمزة، الذي اتهم سياسيا بالمشاركة في "مخطط" لإثارة الأوضاع بالبلاد، فيما عرف لاحقا بقضية الفتنة، التي حكم فيها على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد (أحد أفراد العائلة المالكة) بالسجن لمدة 15 سنة.

وكانت السلطات في الأردن قد أكدت أن تورط الأمير حمزة بالقضية قد تم احتواؤه داخل العائلة، بعد تدخل الأمير الحسن، شقيق الملك الراحل الحسين بن طلال.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الإجراءات الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال الأزمة، في نيسان/ أبريل الماضي، قد رفعت بشكل كامل، بما في ذلك مطالبة الأمير حمزة بعدم مغادرة منزله.

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