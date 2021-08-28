المشاط يشيد بمواقف قبائل مأرب

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كما تطرق اللقاء، إلى ما تضمنته مبادرة السيد "عبد الملك بدر الدين الحوثي" بشأن مأرب من نقاط تمثل أنصافا لأبناء المحافظة وتضمن تحقيق السلام وتجنيب المحافظة ويلات الحرب.

وأشاد الرئيس المشاط، بمواقف أبناء ومشايخ وقبائل محافظة مأرب المشرفة واستمرارهم في دعم الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.

ونوه بترحيب أبناء ومشايخ مأرب بمبادرة السيد الحوثي والذي يجسد الحرص على إحلال السلام وحقن الدماء وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

فيما جدد محافظ مأرب، التأكيد على الاستمرار في رفد المرابطين بالجبهات بالمال والرجال حتى تحرير المحافظة من الغزاة والمحتلين.

وأكد الحرص على مضاعفة الجهود لتلبية احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية والتنموية ذات الأولوية وفقا للإمكانيات المتاحة.