شاهد: تفجيرات مطار كابول ودور الدولة العميقة الاميركية

العالم - خاص العالم

وأكد المقداد خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الفوضى الخلاقة هي استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية حيث تريد الانسحاب لكنها تريد ان تلقي شياطينها حتى تؤثر على دول محورية معادية للولايات المتحدة الأمريكية مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية والصين وروسيا.

وتساءل المقداد عن امكانية وجود دولة عميقة في الولايات المتحدة تواجه ادارة الحكم المتمثلة في الرئيس بايدن مثل ما حدث في أحداث 11 أيلول كما يجب ان نتذكر بأن جماعات داعش وطالبان مخترقتين من قبل الاستخبارات الاميركية.

وأكد المقداد على امكانية وجود دور للدولة العميقة في الولايات المتحدة في تفجيرات مطار كابول عبر تنظيم داعش الارهابي لاسباب متعددة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..