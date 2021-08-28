هذا ما قاله بينيت في ختام أول لقاء له ببايدن في واشنطن

العالم- فلسطين اليوم

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها بينيت في ختام أول لقاء يجمعه بالرئيس الأمريكي في واشنطن.

وقال بينيت على ما نقلت قناة "كان" العبرية الرسمية: "شعرت أننا نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة، وجدت زعيما يحب إسرائيل ويعرف بالضبط ما يريد، زعيما منتبه لاحتياجاتنا أيضا" حسب تعبيره.

وحول الملف النووي الايراني قال بينيت إن "الرئيس بايدن ونحن مصممون على ألا تكون إيران قادرة أبدا على امتلاك سلاح نووي"حسب قوله، متناسيا ان ايران نفسها اعلنت أنها ليست بصدد امتلاك السلاح النووي وتعتبره محرما.

بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء للكيان الإسرائيلي إنه دعا رئيس الولايات المتحدة لزيارة "إسرائيل" "بعد التغلب على متحور دلتا" من فيروس كورونا.

والتقى بينيت الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وذلك في أول زيارة له إلى واشنطن منذ توليه مهام منصبه في يونيو/حزيران الماضي.