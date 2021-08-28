الأمم المتحدة شريكة في جرائم تحالف العدوان بحق اطفال اليمن

العالم - نبض السوشيال

وندد المغردون بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" الذي دعا فيها أمس الجمعة صنعاء إلى ايقاف عملياتها العسكرية، متجاهلا كعادته العدوان السعودي والحصار والقتل بحق الشعب اليمني منذ سبع سنوات.

ووصف المغردون جرائم تحالف العدوان، وصمة عار في جبين الامم المتحدة والمجتمع الدولي المتفرج على جرائم العدوان بحق اطفال اليمن.

وكتب أحد النشطاء: "نعم أنها أمماً متحدة علينا ومتكلبتاً مع طغاة العالم في حربهم ضد أطفالنا وأمهاتنا ومشاركتاً في حصارنا وتجويعنا إلى جانبهم .. مقابل بضع دولارت".

واضاف المغردون أنه من يبرر لتحالف العدوان على اليمن تدخله العسكري السافر فهو شريك في جرائم العدوان.

وكتب أحد المغردين أنه يجب ان نصف الامم المتحدة بالامم التجاريه السمسريه لان انشطتها وادوارها اصبحت تقتصر على المتاجرة حيث وهي تعمل لصالح الدول الرأسماليه لتجني اموال مقابل وقوفها معهم مثل السمسار.

وأكد النشطاء أن امريكا لا تؤمن بالسلام مطلقا، وليس هناك في قاموسها السياسي والعسكري مفهوم السلام الحقيقي الا في حال ان تكون مهزومه، وفي هذه الحالة ستكون مجبره على الاستسلام وليس قبول السلام من اجل السلام، مؤكدين أن امريكا تؤمن بالحروب والفتن والمؤامرات فقط وهي ام الاجرام والارهاب .

واشار المغردون ان امريكا والسعودية والامارات ومرتزقتهم شكلوا تحالف دولي منذ6سنوات لقتل أطفال ونساء اليمن ونهب ثرواتهم وحصارهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم في التعليم والسفرللعلاج والحصول على الدواء والغذاء والنفط.

وقال أحد النشطاء "ان مايحصل في اليمن من عبث من الأنظمة الأرهابية الصهيونية المستعربه سيكون له أثره على المنطقة ككل، وأنه يجب على من بدء العدوان على اليمن أن يتراجع ويعود إلى مكانه الطبيعي حتى نكون جميعًا في وضع طبيعي لايعلوا في احد على الآخر والإ فبأس اليمن سيجرفهم بعروشهم."

وكتب ناشط اخر، مات الضمير العالمي .. سبع سنيين حرب وحصار على اليمن .. والأمم المتحدة تعيش على المبالغ آلتي استلمها مقابل السكوت على الجرائم آلتي تقوم بها دول العدوان إمريكا وإسرائيل والسعودية والإمارات