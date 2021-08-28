سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان بعد جدل واسع

وبحسب صحف مصرية، فقد أصدر المركز الإعلامي التابع للمركز، بيانا اعتذر فيه عن منح رمضان الشهادة، وعلل ذلك بحادثة الطيارة الشهيرة للفنان، ولقائه مطربا وممثلا إسرائيليا.

وقال البيان إن المركز لم يكن يعلم عن هذه الحادثة، وبعد معرفته فقد قرر سحب الشهادة.

على جانب آخر، علق كل من وزير الثقافة اللبناني، ونقيب الموسيقيين، على منح رمضان لقب "سفير الشباب" في لبنان من مهرجان "أفضل" الذي ترعاه وزارة الثقافة.

غير أن الشهادة الممنوحة لرمضان، تظهر عليها أسماء كل من وزير الثقافة عباس مرتضى، ونقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة عبد الرحمن الشامي، ونقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد بو سعيد. إلا أنهم نفوا أن يكونوا حضروا التكريم.

وأعلن رمضان في حسابه على "فيسبوك" أنه حصل على شهادة دكتوراه فخرية من مركز ثقافي ألماني في لبنان.

ونشر عبر "فيسبوك" صورا من تكريمه، وشهادات الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها في لبنان.

وبعد الضجة الواسعة التي أحدثتها الصور التي نشرها رمضان، ثار لغط حول تبعية المركز الألماني للحكومة الألمانية.

إلا أن السفارة الألمانية في القاهرة نشرت توضيحا، نفت من خلاله أن يكون هذا المركز تابعا لأي جهة رسمية.



