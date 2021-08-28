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استشهاد مواطن يمني بقصف سعودي على صعدة

استشهاد مواطن يمني بقصف سعودي على صعدة
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

 استشهد مواطن يميني ، اليوم السبت، جراء تجدد القصف الصاروخي والمدفعي السعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وكان قد استشهد مواطن، الخميس الفائت، جراء قصف سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية.

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استشهاد مواطن يمني بقصف سعودي على صعدة

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