إغلاق المصارف في العاصمة الأفغانية مستمر رغم تعليمات "طالبان"

العالم- أفغانستان

وأفادت تقارير إعلامية أفغانية وغربية بأن مئات المحتجين احتشدوا اليوم أمام عدد من المصارف، منها "بنك كابل الجديد"، ونظموا مسيرات في العاصمة، بالتزامن مع تشكيل طوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي.

وكان بين المحتجين العديد من موظفي الخدمة المدنية الذين يطالبون برواتبهم التي لم تدفع إليهم منذ ثلاثة-ستة أشهر.

وعلى الرغم من إصدار "طالبان" تعليمات بإعادة فتح المصارف اعتبارا من اليوم، يصر أصحاب المصارف على أنهم لا يستطيعون استئناف العمل ما لم تتم إعادة فتح البنك المركزي.

في الوقت نفسه، لا تزال ماكينات الصراف الآلي التي تلعب دورا مهما في حياة الناس تعمل، غير أن السحوبات تقتصر، على حوالي 200 دولار كل 24 ساعة، ما يؤدي إلى تشكيل طوابير طويلة أمامها.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه آلاف الأفغان يحتشدون أمام مطار حامد كرزاي الدولي على أمل مغادرة بلدهم، مع اقتراب موعد انتهاء عمليات الإجلاء التي تنفذها دول الغرب من أفغانستان، أي 31 أغسطس.

ولا تزال هذه الحشود مستمرة على الرغم من التفجيرات الدموية التي أودت، حسب بعض التقارير، بأرواح 200 شخص في محيط مطار كابل الخميس الماضي.

هذا في وقت أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" فيه بأن الولايات المتحدة تبحث مع حركة "طالبان" إمكانية الحفاظ على تواجد أمريكي في أفغانستان، بعد الموعد المتفق لإنهاء عمليات الإجلاء من كابل.

ميدانيا ، لقي صحفيان يعملان لصالح وكالتي "رها برس" و"أطلس برس" الأفغانيتين حتفهما جراء هجوم وقع بالقرب من مطار كابل الدولي في 26 أغسطس الجاري، حسبما أوردت وكالة "بجواك" المحلية.