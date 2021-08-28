ابن راشد يلتقي أمير قطر على هامش مؤتمر بغداد

وتحدثا خلال اللقاء حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.



وحضر اللقاء عدد من المسؤولين والوزراء الإماراتيين.



وفي وقت سابق الخميس الماضي، وصل وفد إماراتي برئاسة طحنون بن زايد، إلى قطر، وكان في استقباله الأمير تميم، بعد أيام من زيارة الأول إلى تركيا.

وطحنون هو مستشار الأمن الوطني لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فإن الجانبين بحثا خلال اللقاء، "العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين".



من جهته علق المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، حول اللقاء قائلا إنه يأتي لـ"بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء".



وتابع بأن هذا هو عنوان المرحلة المقبلة، وأن اللقاء هو "لطي صفحة خلاف والنظر إلى المستقبل بإيجابية".



وأضاف أن "زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقاءه أميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك".