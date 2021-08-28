الكاظمي والسيسي يبحثان سبل تعزيز الشراكة بين البلدين

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "التقى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلقت أعماله اليوم".



وأكد الكاظمي، خلال اللقاء، "حرص العراق على بناء أفضل العلاقات الثنائية، وتوطيد التعاون المشترك مع مصر، وسائر البلدان الإقليمية والمجاورة الصديقة والشقيقة".



وشهد اللقاء، وفق البيان، "بحث سبل تعزيز الشراكة بين العراق ومصر في مجالات التنمية الثنائية على وفق المصالح المشتركة، واستلهام مبادئ الأمن، والسلم، والتعاون، والرغبة في تعزيز المشتركات".



من جانبه، جدّد الرئيس السيسي "ثقته بأن التعاون المشترك والتنمية المستدامة والنوايا الحسنة، هي التي ستعزز أمن المنطقة واستقرارها، وأن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يمثّل خطوة مهمة على أساس التكامل الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار".