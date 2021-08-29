قاليباف: ليس لدينا اية هواجس سوى مشاكل الناس

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وأضاف ان هذا الاجتماع له سمة خاصة وهي أنه في نظامنا الإداري وفي جميع السلطات الثلاث ، وكذلك في القطاع الخاص والمؤسسات العامة غير الحكومية ، نحن أكثر توجهاً نحو الوكيل أكثر من التوجه نحو النظام ؛ هذا ليس شيئًا جيدًا ، لكنه حقيقة يجب معالجتها.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "هنا دور الأفراد مهم جدا لخلق التآزر والمساعدة في تحسين هذه الإجراءات".

قال قاليباف: إن الشرط الأول لهذا التآزر هو تلاحم رؤساء السلطات ودعمهم لبعضهم البعض ، وهذا التلاحم موجود ويتم التأكيد عليه وسيتم العمل على أساسه في المستقبل.

وتابع انه ليس لدينا هاجس سوى هواجس المواطنين وقال ان هذه اللقاءات تهدف أيضًا إلى ازالة هذه الهواجس من أجل تقليل المشاكل ودفع الأمور إلى الأمام.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى: "هناك دائما قضايا مهمة على المستويين الوطني والدولي تحتاج إلى مناقشتها بصراحة وطلاقة لتحديد حلولها ، ونأمل أن تترك هذه اللقاءات وبركاتها اثارها في حياة الناس".