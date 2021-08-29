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عبداللهيان يؤكد ضرورة تفعيل العلاقات بين ايران والكويت

عبداللهيان يؤكد ضرورة تفعيل العلاقات بين ايران والكويت
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

 اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ضرورة تفعيل العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والكويت وتنفيذ الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين.

العالم - ايران

وخلال اجتماعه في بغداد السبت مع نظيره الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح على هامش قمة بغداد للشراكة والتعاون، ثمّن حضوره مراسم اداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشار وزير الخارجية الايراني الى العلاقات بين البلدين في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، واكد ضرورة تفعيل العلاقات وتنفيذ الاتفافيات السابقة الموقعة بين البلدين، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية الكامل للمزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

وشرح امير عبداللهيان مواقف الحكومة الثالثة عشرة في مجال سياسة الجوار واهمية التعاون بين بلدان المنطقة، معلنا دعمه لاي خطوة لتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين عبر الاستفادة من الاساليب المبدعة.

من جانبه نقل وزير خارجية الكويت خلال اللقاء تحيات امير دولة الكويت للرئيس الايراني، واستعرض ضرورات المنطقة في النظرة للمستقبل في مختلف الابعاد، شارحا وجهات نظره في مجال ضرورة تفعيل التعاون خاصة تنظيمه في اطار لجنة التعاون المشترك.

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