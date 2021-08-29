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دراسة: دواء خافض لــ'الكوليسترول' قد يعالج إصابات كورونا الشديدة!

دراسة: دواء خافض لــ'الكوليسترول' قد يعالج إصابات كورونا الشديدة!
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

توصلت دراسة جديدة إلى أن عقارا يخفض نسبة الكوليسترول، قد يكون له دور في محاربة إصابات كورونا الشديدة.

العالم - منوعات

ووفق وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال": فإن باحثين في الجامعة العبرية في القدس لاحظوا أن "كوفيد-19" يسبّب تراكمًا كبيرًا للكوليسترول؛ مما يؤدّي إلى التهاب الخلايا.

واكتشف الباحثون خلال تجاربهم المعملية أن عقار "فينوفايبرات" الخافض للكوليسترول، والذي يتم تسويقه باسم TriCor، قلّل بشكل فعال من الأضرار التي لحقت بخلايا الرئة وأوقف انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة أن الدراسة استهدفت 15 مريضًا فقط؛ مما يعني أنها ما تزال تحتاج إلى توسيع نطاق التجارب لتأكيد النتائج.

وقال المتخصص في علم العقاقير في جامعة كيلي في ستافوردشاير بإنكلترا، آلان ريتشاردسون: النتائج تظهر أن "الفينوفيبرات يمكن أن يقلّل من فرصة دخول المريض إلى المستشفى، ويمكن أن يقلل كذلك المدة الزمنية التي يقضيها في المستشفى، ويقلل من حاجته للأكسجين، وقد يقلل أيضًا من خطر الموت.

وأضاف: أنا متفائل بحذر، على اعتبار أن الدراسة استهدفت عددًا صغيرًا جدًّا من المرضى؛ لذلك أنا حذر.

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دراسة: دواء خافض لــ'الكوليسترول' قد يعالج إصابات كورونا الشديدة!